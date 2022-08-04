Рябыкин: «Назаров любит быть в центре внимания. Мне понравился характер нашей команды»

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу над «Сочи» (6:4) на предсезонном турнире Sochi Hockey Open и устроенные драки.

— Думаю, болельщикам было весело, — сказал Рябыкин. — Предсезонный турнир. Андрей Викторович любит быть в центре внимания. Мне понравились игра и характер нашей команды — это самое главное.

— Готовились к такому перфомансу от «Сочи»?

— Честно, мы к этому не готовились. Думал, что это только предсезонка. Не видел смысла в этих действиях. Но ничего страшного.

— Обошлось без травм?

— Вроде да. У нас небольшое повреждение получил Громов при падении. Думаю, все будет нормально.