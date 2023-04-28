Нападающий Голубев подпишет контракт с «Адмиралом»

Как стало известно «СЭ», нападающий Денис Голубев после открытия рынка свободных агентов подпишет контракт с «Адмиралом».

Последние два сезона 31-летний нападающий провел в составе «Сибири». В минувшем сезоне он набрал 16 (9+7) очков в 53 матчах регулярного сезона КХЛ и не отметился результативными баллами в 4 играх плей-офф.

Ранее Голубев выступал за «Амур», «Ак Барс» и «Ладу».