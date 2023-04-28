«Авангард» включился в борьбу за Гусева

Как стало известно «СЭ», большую заинтересованность в подписании Никиты Гусева проявляет «Авангард». Форвард в ближайшее время должен расторгнуть контракт со СКА и стать неограниченно свободным агентом.

На Гусева также претендуют московские «Динамо» и «Спартак». Однако им будет тяжело конкурировать с омским клубом, который готов предложить игроку более высокую зарплату.

В сезоне-2022/23 30-летний российский хоккеист провел 37 матчей за СКА в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков. В плей-офф на его счету — 13 игр и 12 (5+7) очков.

Ранее нападающий выступал за «Нью-Джерси», «Амур», ЦСКА и другие команды. Гусев является чемпионом Олимпийских игр-2018.