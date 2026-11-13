Форвард СКА Недопекин после поражения от «Динамо» Мн: «Есть стопроцентные моменты — не хватает уверенности в завершении»
Нападающий СКА Никита Недопекин в интервью «СЭ» прокомментировал поражение в матче FONBET чемпионата КХЛ против минского «Динамо». (1:4).
— После «Спартака» вам два матча подряд не удается включаться с первых минут и забирать начало встречи. С чем это может быть связано?
— Это были два совершенно разных матча. Сегодня в самом начале у нас было очень много большинства, играли даже в формате «пять на три». Это ключевой момент, такие шансы нужно использовать. Пока не получается.
— В первом периоде у СКА был отличный шанс открыть счет благодаря двум удалениям минчан, да и в целом соперник сегодня удалялся немало. Почему, на ваш взгляд, возникли проблемы с реализацией лишнего?
— Наверное, можно сослаться на то, что у нас новые сочетания и новый тренер по большинству. Возможно, еще идет какая-то притирка, пока нет стопроцентного взаимопонимания. Большинство — это розыгрыш и уверенность. Бывает, что сам розыгрыш есть, но не хватает хладнокровия и уверенности в завершении. Нужно просто работать над этим компонентом и преодолевать эти трудности.
— И москвичи, и минчане очень плотно действовали в средней зоне, играя в основном от обороны. Насколько трудно проводить матчи против таких соперников?
— Наверное, здесь вопрос не к сопернику, а к нам самим — мы должны играть в свой хоккей. Прохождение средней зоны должно строиться без потерь. У нас же сегодня было много брака в этой зоне, из-за чего мы получали контратаки соперника. А любая контратака — это лишняя трата сил и потеря инициативы. Качество прохождения средней зоны нам точно нужно улучшать.
— СКА забросил всего две шайбы за два матча. В чем причина столь низкой результативности?
— Опять же, дело в уверенности, ведь моменты были стопроцентные — и в середине матча, и в концовке, и при игре в большинстве. Такие периоды нужно уметь преодолевать. По ходу сезона подобные спады случаются, у нас такое уже было: мы тогда выкарабкались и много забросили «Спартаку». Возможно, та победа нас где-то подрасслабила, хотя должно быть наоборот — нужно больше эмоций, больше спортивного нрава и желания забивать. Пока идет такая неудачная полоса, но нужно доделывать свою работу.
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