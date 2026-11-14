«Нефтехимик» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Нефтехимик» и «Авангард» сыграют в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 14 ноября. Встреча пройдет на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске и начнется в 14.00 по московскому времени.

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14 ноября, 14:00. Нефтехим-Арена (Нижнекамск) Нефтехимик Авангард

Следить за ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Авангард» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Прямую онлайн-трансляцию встречи покажет «Кинопоиск». Для просмотра потребуется подписка с доступом к спортивным трансляциям.

По состоянию на 10 ноября «Нефтехимик» набрал 29 очков. В последнем завершившемся матче нижнекамцы уступили «Локомотиву» (1:5). «Авангард» имел 26 очков. В предыдущей встрече омичи победили «Сибирь» в овертайме (4:3).

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