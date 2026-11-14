Агент Кузнецова опроверг интерес «Адмирала» и «Амура» к нападающему

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Адмирала» и «Амура» к хоккеисту.



«Информация не соответствует действительности. Никто из этих клубов не связывался ни со мной, ни с ним. Ведем сейчас переговоры с парой клубов, пока ждем от них информацию», — сказал Бабаев «СЭ».



Последним клубом 34-летнего форварда была «Сибирь». В сезоне-2026/27 FONBET Чемпионата КХЛ он провел за новосибирцев восемь матчей и набрал 4 (2+2) очка.

В начале октября стало известно, что Кузнецов попросил расторгнуть контракт с новосибирцами из-за тяжелого состояния здоровья отца, который впоследствии скончался.