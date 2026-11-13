«Торпедо» дома победило «Ладу»

«Торпедо» на своем льду обыграло «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

В середине первого периода Павел Кудрявцев вывел гостей вперед. Затем хозяева забили три гола подряд — отличились Матвей Поляков, Даниил Журавлев и Никита Шавин.

«Торпедо» набрало 33 очка за 25 матчей и сохраняет третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 17 очками после 27 игр располагается на последнем, 11-м месте.

Нижегородцы 15 ноября примут минское «Динамо», а тольяттинская команда 17 ноября дома сыграет против «Металлурга».