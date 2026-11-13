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Торпедо — Лада: счет и результат матча КХЛ 13 ноября 2026

«Торпедо» дома победило «Ладу»

Алина Савинова

«Торпедо» на своем льду обыграло «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

В середине первого периода Павел Кудрявцев вывел гостей вперед. Затем хозяева забили три гола подряд — отличились Матвей Поляков, Даниил Журавлев и Никита Шавин.

«Торпедо» набрало 33 очка за 25 матчей и сохраняет третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 17 очками после 27 игр располагается на последнем, 11-м месте.

Нижегородцы 15 ноября примут минское «Динамо», а тольяттинская команда 17 ноября дома сыграет против «Металлурга».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
13 ноября, 19:00. Volga Арена (Нижний Новгород)
Торпедо
Лада

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 26 18 8 39
2 Нефтехимик 26 14 12 31
3 Ак Барс 27 13 14 28
4 Авангард 24 13 11 28
5 Амур 24 13 11 27
6 Барыс 25 13 12 27
7 Автомобилист 24 12 12 27
8 Трактор 26 11 15 27
9 Салават Юлаев 26 12 14 26
10 Адмирал 24 11 13 25
11 Сибирь 26 9 17 22
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 25 19 6 39
2 Локомотив 24 17 7 35
3 Торпедо НН 25 15 10 33
4 Северсталь 26 15 11 32
5 Спартак 26 13 13 30
6 Шанхай Дрэгонс 24 14 10 30
7 Динамо М 27 11 16 27
8 СКА 24 12 12 26
9 Динамо Мн 25 9 16 25
10 Сочи 25 8 17 17
11 Лада 27 6 21 17
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13.11 19:00 Северсталь – Трактор 4 : 3 Б
13.11 19:00 Торпедо НН – Лада 3 : 1
13.11 19:30 СКА – Динамо Мн - : -
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