КХЛ, результаты и видео голов 13 ноября: СКА уступил «Динамо» Мн, «Торпедо» победило «Ладу»
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
13 ноября прошли игры «Северсталь» — «Трактор» (4:3 Б), «Торпедо» — «Лада» (3:1) и СКА — «Динамо» Мн (1:4).
13 ноября, пятница
Календарь и результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ-2026/27
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|27
|18
|9
|39
|2
|Амур
|26
|15
|11
|31
|3
|Нефтехимик
|27
|14
|13
|31
|4
|Авангард
|25
|14
|11
|30
|5
|Барыс
|26
|14
|12
|29
|6
|Автомобилист
|25
|13
|12
|29
|7
|Трактор
|27
|12
|15
|29
|8
|Салават Юлаев
|27
|13
|14
|28
|9
|Ак Барс
|28
|13
|15
|28
|10
|Адмирал
|26
|11
|15
|25
|11
|Сибирь
|27
|9
|18
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|26
|19
|7
|40
|2
|Локомотив
|26
|19
|7
|39
|3
|Торпедо НН
|26
|16
|10
|35
|4
|Спартак
|27
|14
|13
|32
|5
|Северсталь
|26
|15
|11
|32
|6
|Шанхай Дрэгонс
|25
|14
|11
|30
|7
|Динамо М
|28
|12
|16
|29
|8
|Динамо Мн
|27
|10
|17
|27
|9
|СКА
|26
|12
|14
|26
|10
|Сочи
|27
|8
|19
|17
|11
|Лада
|27
|6
|21
|17
Результаты / календарь
7.11
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11.11
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14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
|17.11
|15:30
|Сибирь – Трактор
|- : -
|17.11
|17:00
|Автомобилист – Спартак
|- : -
|17.11
|18:00
|Лада – Металлург Мг
|- : -
|17.11
|19:00
|Нефтехимик – Динамо Мн
|- : -
|17.11
|19:00
|Ак Барс – Динамо М
|- : -
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