«Северсталь» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ
«Северсталь» дома победила «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.
У хозяев 2 (1+1) очка набрал Егор Степанов, два голевых паса на счету Владимира Грудинина. У гостей шайбы забросили Максим Джиошвили, Борис Катчук и Андрей Светлаков.
Череповецкая команда уступала со счетом 0:3 после первого периода.
«Северсталь» 32 очками занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Трактор» с 27 очками — на восьмой строчке «Востока».
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|Нефтехимик
|28
|14
|14
|32
|3
|Амур
|26
|15
|11
|31
|4
|Автомобилист
|26
|14
|12
|31
|5
|Авангард
|25
|14
|11
|30
|6
|Барыс
|26
|14
|12
|29
|7
|Трактор
|28
|12
|16
|29
|8
|Салават Юлаев
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|13
|14
|28
|9
|Ак Барс
|29
|13
|16
|28
|10
|Адмирал
|26
|11
|15
|25
|11
|Сибирь
|28
|10
|18
|24
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|26
|19
|7
|40
|2
|Локомотив
|26
|19
|7
|39
|3
|Торпедо НН
|26
|16
|10
|35
|4
|Спартак
|28
|14
|14
|33
|5
|Северсталь
|26
|15
|11
|32
|6
|Динамо М
|29
|13
|16
|31
|7
|Шанхай Дрэгонс
|25
|14
|11
|30
|8
|Динамо Мн
|28
|11
|17
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|26
|10
|Сочи
|27
|8
|19
|17
|11
|Лада
|28
|6
|22
|17
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23.11
|18.11
|16:30
|Авангард – Адмирал
|- : -
|18.11
|17:00
|Салават Юлаев – Барыс
|- : -
|18.11
|19:00
|Северсталь – Сочи
|- : -
|18.11
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Амур
|- : -
|18.11
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|ЦСКА – Локомотив
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