Константин Барулин: "Хочу выиграть Кубок Гагарина с "Нефтехимиком"

Новичок "Нефтехимика" Константин Барулин заявил, что хочет выиграть Кубок Гагарина вместе с этим клубом. 34-летний голкипер присоединился к команде из Нижнекамска 2 мая, подписав однолетний контракт.

- В этом сезоне у меня закончился контракт с хоккейным клубом "Сочи". Поступило предложение от "Нефтехимика". Переговорил с Вячеславом Буцаевым и принял решение перейти в Нижнекамск, - приводит слова Барулина официальный сайт клуба. - "Нефтехиик" всегда был и остается амбициозной, плотной командой, никогда не давал себя в обиду. Боролась с любыми командами - с лидерами, с аутсайдерами. Это команда, которая в основном всегда выходила в плей-офф. Исключение составляли считанные разы.

И я думаю, что наша первоначальная задача - это выйти в плей-офф и там уже бороться с любым соперником. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом, так что перед собой лично хочу поставить задачу быть лучшим вратарем лиги и поднять Кубок Гагарина вместе с "Нефтехимиком".

Напомним, в минувшем сезоне "Нефтехимик" занял 10-е место в Восточной конференции КХЛ и не попал в плей-офф.

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