Шейн Принс — о матче против «Торпедо»: «Топ-5 игра из всех, что я играл когда-то»

Нападающий «Спартака» Шейн Принс прокомментировал победную игру против «Торпедо» (4:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. 30-летний форвард набрал 2 (1+1) очка в этой встрече.

— Быстрая агрессивная игра получилась. Сегодня было настоящее противостояние, как будто игра плей-офф. Патрик подтащил в нужных моментах, а мы в свою очередь реализовали свои моменты.

— У вас похожий стиль с «Торпедо». Есть такое, что против них интереснее играть?

— Да, они играют в атакующий хоккей. Много энергии, большие скорости, молодая команда, мы играем действительно в очень похожем стиле, как вы заметили. Любим играть в атаке, очень энергично. Это, наверное, топ-5 игра из всех, что я играл когда-то. Энергия, атмосфера, сегодня было очень классно.

— Вы три матча не могли забить, насколько важно это было для Вас сегодня? Особенно после матча, в котором «Спартак» не забил ни одной.

— Да, было. В прошлом матче мы не забили ни одной, что невероятно, конечно. Играли дома, перед полными трибунами. Но мы ещё больше сплотились как команда, что привело сегодня к победе.

— Сегодня был установлен рекорд по посещаемости в Москве.

— Как я отметил, эта игра входит в топ-5 матчей, которые я сыграл за эти 6 лет. Наши болельщики были потрясающи, болельщиков соперника тоже было много. Атмосфера невероятная.

— Следующий соперник СКА. Чего ожидаете от этой игры?

— У нас сейчас 3 игры подряд дома с соперниками по конференции, на прошедших двух матчах были полные трибуны. В понедельник тоже выходной, так что ждем такой же атмосферы и количества болельщиков. Будем играть в свою игру, так мы сможем победить любого.