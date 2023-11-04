Шейн Принс — о матче против «Торпедо»: «Топ-5 игра из всех, что я играл когда-то»
Нападающий «Спартака» Шейн Принс прокомментировал победную игру против «Торпедо» (4:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. 30-летний форвард набрал 2 (1+1) очка в этой встрече.
— Быстрая агрессивная игра получилась. Сегодня было настоящее противостояние, как будто игра плей-офф. Патрик подтащил в нужных моментах, а мы в свою очередь реализовали свои моменты.
— У вас похожий стиль с «Торпедо». Есть такое, что против них интереснее играть?
— Да, они играют в атакующий хоккей. Много энергии, большие скорости, молодая команда, мы играем действительно в очень похожем стиле, как вы заметили. Любим играть в атаке, очень энергично. Это, наверное, топ-5 игра из всех, что я играл когда-то. Энергия, атмосфера, сегодня было очень классно.
— Вы три матча не могли забить, насколько важно это было для Вас сегодня? Особенно после матча, в котором «Спартак» не забил ни одной.
— Да, было. В прошлом матче мы не забили ни одной, что невероятно, конечно. Играли дома, перед полными трибунами. Но мы ещё больше сплотились как команда, что привело сегодня к победе.
— Сегодня был установлен рекорд по посещаемости в Москве.
— Как я отметил, эта игра входит в топ-5 матчей, которые я сыграл за эти 6 лет. Наши болельщики были потрясающи, болельщиков соперника тоже было много. Атмосфера невероятная.
— Следующий соперник СКА. Чего ожидаете от этой игры?
— У нас сейчас 3 игры подряд дома с соперниками по конференции, на прошедших двух матчах были полные трибуны. В понедельник тоже выходной, так что ждем такой же атмосферы и количества болельщиков. Будем играть в свою игру, так мы сможем победить любого.
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|29
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|20
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|19
|18
|4.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|2 : 0
|4.11
|14:30
|
Металлург Мг – Динамо Мн
|5 : 1
|4.11
|15:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
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|17:00
|
Витязь – СКА
|2 : 3 Б
|4.11
|17:00
|
Спартак – Торпедо
|4 : 3
|4.11
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|
Сочи – Авангард
|2 : 3 ОТ
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Локомотив – Динамо М
|0 : 3
|4.11
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