«Автомобилист» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ
«Автомобилист» и «Нефтехимик» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев — 2:1.
Видео лучших моментов матча «Автомобилист» — «Нефтехимик» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Автомобилист» (33 очка) после 28 игр занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (27) идет восьмым на «Востоке» после 26 матчей.
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|16
|12
|36
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Лада
|28
|15
|13
|35
|4
|Сал. Юлаев
|26
|16
|10
|33
|5
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|6
|Авангард
|26
|15
|11
|33
|7
|Трактор
|27
|15
|12
|32
|8
|Нефтехимик
|26
|11
|15
|27
|9
|Сибирь
|26
|12
|14
|27
|10
|Амур
|25
|10
|15
|26
|11
|Барыс
|28
|8
|20
|23
|12
|Адмирал
|24
|6
|18
|16
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|26
|19
|7
|39
|2
|Спартак
|27
|18
|9
|38
|3
|Торпедо
|27
|16
|11
|34
|4
|Локомотив
|25
|15
|10
|32
|5
|ЦСКА
|25
|14
|11
|30
|6
|Динамо Мн
|24
|12
|12
|27
|7
|СКА
|25
|13
|12
|26
|8
|Сочи
|26
|12
|14
|26
|9
|Северсталь
|24
|11
|13
|26
|10
|Куньлунь РС
|29
|8
|21
|20
|11
|Витязь
|26
|7
|19
|18
Результаты / календарь
25.10
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27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
|4.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|2 : 0
|4.11
|14:30
|
Металлург Мг – Динамо Мн
|5 : 1
|4.11
|15:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|2 : 1
|4.11
|17:00
|
Витязь – СКА
|2 : 3 Б
|4.11
|17:00
|
Спартак – Торпедо
|4 : 3
|4.11
|17:00
|
Сочи – Авангард
|2 : 3 ОТ
|4.11
|17:00
|
Локомотив – Динамо М
|0 : 3
|4.11
|17:00
|
Ак Барс – Барыс
|5 : 3
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