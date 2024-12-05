Тимкин — о детстве в Мурманске: «Много было ситуаций, когда можно было свернуть на плохую дорожку»

Экс-нападающий «Салавата Юлаева», двукратный обладатель Кубка Гагарина Евгений Тимкин в интервью «СЭ» вспомнил о своем детстве в родном городе Мурманск.

— Опишите Мурманск вашего детства.

— Первая ассоциация — холод. Мы играли на открытой площадке. Команда одного года не набиралась. Играли по три возраста: 1988, 1989 и 1990-й. В детстве один год многое решает, а два — тем более. Мы тянулись к ребятам постарше, они нас учили. Бывало, играли с группой постарше. У нас был очень хороший тренер, психолог, порядочный человек — Виктор Эдуардович Питухов. Тренер нас постоянно миксовал, от этого мы росли. Сейчас достаточно ребят из Мурманска играют в ВХЛ, кто-то даже задрафтован в НХЛ.

— В 10 лет вы уехали в Омск. Это необходимое решение, чтобы играть в хоккей на профессиональном уровне?

— Мой отец из Омска. Родители давно планировали переезд. Старшей сестре нужно было учиться. Все карты сложились, и мы уехали в Омск.

— Ваше детство прошло в 1990-е годы. Это было опасное время?

— Опасное. Много было ситуаций, когда можно было свернуть на плохую дорожку. Мне помогло воспитание родителей, тренера, общеобразовательной школы. За мной следили, меня направляли. А моментов, когда могло затянуть не туда, было очень много.

— Не туда — например?

— Все жили во дворах. Чего говорить, там происходит много плохих моментов. Перекурить, мутные дела и все такое. Все было.

— Вам было тяжело говорить нет?

— Нет. Я всегда был занят. Уже тогда понимал, что мне надо по жизни. Темные дела для меня были чужды. Строго оценивал, что такое хорошо, что такое плохо. Воспитание родителей мне очень помогло.