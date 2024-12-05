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Сегодня, 11:45

Тимкин — о драке с канадцем Робинсоном: «Сразу сказал, что она неизбежна»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Экс-нападающий «Салавата Юлаева» и других команд КХЛ Евгений Тимкин в интервью «СЭ» прокомментировал драку с форвардом «Трактора» Чарльзом Робинсоном.

— Драка — часть игры. Вас ценили именно за это: за честные мужские бои, за выплеск эмоций. Драка дает импульс, согласны?

— Согласен. В этом ее польза и красота. Два здоровых парня выясняют, кто здесь главный. Я против ударов со спины и подлых приемов. Никогда не любил этого и старался наказывать за это, честно.

— Помните какую-то ситуацию?

— Я играл в СКА. Заварушка на пятаке. Судья приехал нас разнимать. А игрок из-за судьи мне начинает тыкать в лицо. Я случайно попал в судью. Мне дали дисквалификацию. Понятно дело, это мои проблемы. Но я увидел ухмылку соперника после момента... Возможно, это тоже часть игры.

— Вы вспомнили драку с Чарльзом Робинсоном из «Трактора». Перед матчем все ждали ваш бой. Вы тоже понимали, что он неизбежен?

— Конечно. Я сразу сказал, что это неизбежно. Когда я не играл, надо было заступаться за пацанов. Робинсон, думаю, тоже все понимал. В первый же момент, когда мы встретились на льду, все и произошло. До этого мы не пересекались.

— Робинсон после серии отметил ваши боксерские качества. Каким вы запомнили бой?

— Мы два высоких парня с длинными руками. Каждый не хотел пропустить удар. Драка могла решиться одним попаданием. Кто пропустит удар, проиграет. Я действовал с такой тактикой. Думаю, Робинсон делал так же.

— На каждый бой у вас есть тактика?

— Я всегда анализирую, готовлюсь. В драке можно получить серьезную травму или, наоборот, нанести травму. Это не просто так. Надо быть готовым и характером, и физически. Драка с Робинсоном получилась не такой яркой. Никто не проиграл и не победил. Но представьте: я бы полетел вперед, раскрылся и пропустил удар? Я высматривал, хотел попасть снизу, но не дотянулся. Робинсон вытянул меня на дистанцию. В то же время я не раскрывался, а лишь ждал, когда это сделает Бадди.

Экс-нападающий &laquo;Салавата Юлаева&raquo; Евгений Тимкин. «Драка дает импульс. В этом ее польза и красота». Тимкин — о Ягре, тафгаях «Витязя» и Кубках Гагарина

Евгений Тимкин
Хоккей
ХК Салават Юлаев
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4 СКА 32 19 13 42
5 ЦСКА 31 17 14 41
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9 Витязь 33 14 19 32
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Восточная конференция И В П О
1 Трактор 33 21 12 46
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3 Автомобилист 31 19 12 42
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5 Металлург Мг 34 18 16 38
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