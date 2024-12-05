Рабочая группа обсудит повышение возраста игроков на ярмарке юниоров КХЛ

Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский сообщил о предложении рабочей группы обсудить повышение возраста игроков, которые будут участвовать в драфте FONBET чемпионата КХЛ.

«Главным барьером на пути реализации проекта ярмарки сейчас является возраст драфтуемых игроков. Клубы такой ранний возраст не устраивает, я понимаю почему, и это было предсказуемо. Ясно, что возраст мы будем сдвигать. Тогда и заинтересованность клубов будет другой. Что касается самого процесса обсуждения ярмарки, то он довольно сложный и долгий. Проект все-таки должен быть реализован правильно, и сиюминутных решений не будет», — цитирует Фастовского ТАСС.

«Ярмарка юниоров» действовала в КХЛ с 2009 по 2017 год. В настоящее время руководство большинства клубов лиги выступает против ее возобновления.