«Коламбус» поместил Федотова на драфт отказов

Российский голкипер «Коламбуса» Иван Федотов помещен клубом на драфт отказов, сообщает журналист Крис Джонстон.

14 сентября «Коламбус» выменял Федотова из «Филадельфии». Взамен «Флаейрз» получили право выбора в шестом раунде драфта НХЛ-2026.

Федотов играл за «Филадельфию» с 2023 года. В сезоне-2024/25 28-летний россиянин в 26 матчах одержал 6 побед, его показатель полезности составил 3,15, а процент отраженных бросков — 87,96.

В 2015 году «Филадельфия» выбрала Федотова под 188-м номером седьмого раунда драфта НХЛ.