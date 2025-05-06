CAS вынесет решение по апелляции ФХР к ИИХФ по делу Федотова в период от трех до шести месяцев

Спортивный арбитражный суд (CAS) в течение полугода примет решение по апелляции Федерации хоккея России (ФХР) к Международной федерации хоккея (ИИХФ) по делу российского голкипера Ивана Федотова, сообщает пресс-служба ФХР.

ФХР на суде представляли генеральный директор федерации Дмитрий Курбатов, заместитель генерального директора Александр Кикнадзе, а также юристы международной фирмы Curtis.

«О решении Спортивного арбитражного суда, которое будет вынесено в период от трех до шести месяцев, ФХР известит дополнительно», — говорится в сообщении.

В мае 2024 года дисциплинарный комитет ИИХФ оштрафовал ФХР на 1 миллион швейцарских франков за выступление Федотова в составе ЦСКА в сезоне-2023/24 КХЛ. Игра голкипера в армейской команде проходила в нарушение правил международных переходов ИИХФ: на момент заключения соглашения с ЦСКА у Федотова уже было действующее соглашение с «Филадельфией».