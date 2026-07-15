Каменев допустил, что продолжит карьеру в лиге Восточного побережья США

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Владислав Каменев был отстранен от выступления в КХЛ 15 марта 2025 года за употребление мельдония. Доза превышала допустимую в 4,5 раза. 9 июля состоялось слушание РУСАДА, на котором было принято решение о двухлетней дисквалификации хоккеиста. Сам Каменев отрицает вину. В эксклюзивном интервью «СЭ» форвард армейцев рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

— Вариантов очень мало. ECHL?

— Скорее всего, да. В лучшем случае будем стараться, чтобы это была АХЛ, но пока точно ничего не знаю.

— Был ли вариант поехать в ECHL еще в прошлом году?

— Нет, честно, нет. Я пару раз кому-то закидывал тему АХЛ, но у меня был действующий контракт. В принципе, меня не могли отпустить, я не мог уехать без этого.

— ECHL для вас — это как первенство области?

— Согласен, по слухам так и есть. Но куда деваться, если других возможностей нет? Мне нужно хотя бы снова войти в игровой ритм. Может быть, уже тогда вернуться сюда под конец сезона. Будем рассматривать все эти варианты.