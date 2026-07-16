Нападающий «Авангарда» Танков перешел в «Северсталь» в результате обмена
Форвард «Авангарда» Кирилл Танков стал игроком «Северстали» в результате обмена, сообщила пресс-служба череповецкого клуба.
«Авангард» получил за 24-летнего нападающего денежную компенсацию.
В прошлом сезоне Танков выступал за «Северсталь» на правах аренды. В 42 матчах FONBET регулярного чемпионата КХЛ он набрал 13 очков (9+4), при показателе полезности «+4».
Источник: ХК «Северсталь»
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