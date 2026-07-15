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Допинг

Форвард ЦСКА Каменев — о дисквалификации за допинг: «Был плей-офф на носу. Надо быть дураком, чтобы есть мельдоний»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Владислав Каменев был отстранен от выступления в КХЛ 15 марта 2025 года за употребление мельдония. Доза превышала допустимую в 4,5 раза. 9 июля состоялось слушание РУСАДА, на котором было принято решение о двухлетней дисквалификации хоккеиста. В эксклюзивном интервью «СЭ» форвард армейцев привел аргументы, почему не считает себя виновным.

— Когда вы узнали о решении, что почувствовали? Понятно, облегчение, что ситуация закончилась. А что еще?

— Я сам ходил на слушание, присутствовал там. Шел туда с расчетом, что мне дадут полтора года. Была какая-то надежда, но я все равно себя на это не настраивал. Понятное дело, когда объявили приговор, чувства радости не было. Скорее наоборот.

— Ваши аргументы выслушивали? Я не представляю, чтобы вы принимали допинг, даже если бы он был полезен.

— Так и есть. Не знаю, стоит ли вообще говорить... Про мельдоний, который у меня нашли, — мы все знали, что это запрещенный препарат и что за него будут большие санкции. И у нас при этом плей-офф был на носу. Чтобы я съел это — нужно быть таким дураком, чтобы так сделать.

— Но они не учитывали, что концентрация была такая, будто вы неделю им питались и больше ничего не ели? Это не должно было вызвать вопросы?

— У меня сложилось такое чувство... Там же как происходит? Как в суде. От РУСАДА были два человека, как прокуроры, можно сказать. Они представляют свою точку зрения, обвинение. С моей стороны — юристы, адвокат, который уже говорит от нас. А потом четыре человека решают.

Сначала РУСАДА рассказало свою позицию, потом мы — свою. Но у меня изначально сложилось чувство, будто решение уже принято. И я видел в моменте: говори не говори, все равно как будто все было решено заранее.

Владислав Каменев.«На слушании сложилось чувство, что решение уже принято». Каменев — о дисквалификации за допинг
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Владислав Каменев
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
РУСАДА
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