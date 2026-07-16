Рекордсмен КХЛ по числу матчей за один клуб Старченко завершил карьеру в 40 лет

Казахстанский нападающий Роман Старченко завершил карьеру хоккеиста, сообщила пресс-служба «Барыса».

40-летний форвард выступал за астанинский клуб с 2008 по 2022 год, затем провел сезон в московском «Спартаке», после чего в 2023 году вернулся в «Барыс». В сезоне-2025/26 Старченко также играл за «Номад», в составе которого стал чемпионом страны.

За «Барыс» Старченко провел 819 матчей, что является рекордом КХЛ по количеству игр за один клуб.

Старченко является рекордсменом сборной Казахстана по числу матчей и набранных очков. С учетом Азиатских игр он провел за национальную команду 122 матча и набрал 119 (68+51) очков.