Роман Ротенберг войдет в тренерский штаб команды Сергачева на «Матче года»

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг войдет в тренерский штаб команды защитника «Юты» Михаила Сергачева на «Матче года» — 2026.

«Матч года» пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Команда Михаила Сергачева сыграет против команды нападающего «Лос-Анджелеса» Артемия Панарина.

Участие в «Матче года» — 2026 примут 45 хоккеистов. 24 из них — представители НХЛ, еще 21 — игроки КХЛ.

13 июля состоялся драфт «Матча года», по итогам которого определились составы команд. Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин выступит за команду Михаила Сергачева.