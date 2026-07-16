Вратарь ЦСКА Просветов перешел в «Авангард» в результате обмена

Голкипер ЦСКА Иван Просветов стал игроком «Авангарда», сообщила пресс-служба омского клуба.

Контракт с 27-летним вратарем рассчитан до 31 мая 2027 года и носит односторонний характер. ЦСКА получил за голкипера нападающего Максима Склокина и денежную компенсацию.

На драфте НХЛ 2018 года Просветов был выбран в 4-м раунде под общим 114-м номером клубом «Аризона Койотис». Всего в НХЛ он сыграл 24 матча, провел в воротах 1231 минуту, одержал 8 побед, пропустил 76 шайб.

В сезоне-2024/25 Просветов защищал ворота ЦСКА. В 38 матчах FONBET регулярного чемпионата КХЛ он принял участие в 38 матчах и помог команде одержать 16 побед. В пяти матчах плей-офф голкипер помог армейцам добыть три победы. В прошлом сезоне Просветов играл в фарм-клубе «Калгари» в АХЛ.

18-летний Склокин провел один сезон в МХЛ в составе «Омских Ястребов». В 65 матчах он набрал 33 (13+20) очка при показателе полезности «+18». Также на его счету 20 матчей в ВХЛ.