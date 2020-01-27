КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Дмитрий Квартальнов: «Ак Барс» контролировал ход матча»

20:04
Теги:

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над «Трактором» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.

"Контролировали ход матча, играли хорошо, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Ак Барса». — Но два броска в конце... Надо концентрированно играть до конца, мы опять дали такой воздух команде соперника, и сразу у нас появились проблемы. Вот такой минус. Хорошо, что победили, приятный осадок остался. Вижу ли я Воронкова в тройке с Зариповым и Галиевым? Если он играет в этой тройке, значит, мы его там видим (смеется). Он играет все матчи — сложная поездка, четвертая игра через день. Мы доверяем молодым ребятам".

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/18716.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир