«Автомобилист» договорился о подписании контрактов с защитником Баранцевым и нападающим Волком

«Автомобилист» договорился о подписании контрактов с Баранцевым и Волком

Как стало известно «СЭ», «Автомобилист» договорился о подписании контрактов с защитником Денисом Баранцевым и нападающим Кертисом Волком.

Баранцев провел сезоне-2021/22 в «Локомотиве», а Волк — в «Барысе».

Контракты обоих игроков истекают 30 апреля.