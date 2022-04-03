«Металлург» — «Трактор»: составы команд на первый матч серии

3 апреля магнитогорский «Металлург» сыграет с челябинским «Трактором» в рамках первого матча финальной серии Восточной конференции. Стал известны составы команд на эту встречу.

Начало — в 15.00 по московскому времени.

Магнитогорский клуб впервые за пять лет вышел в финал конференции, одержав победу в семиматчевой серии с «Авангардом» (4-3). «Трактор» же в полуфинале конференции обыграл в шести матчах «Салават Юлаев» (4-2).