«Металлург» сравнял счет в конце первого периода матча с «Трактором»

3 апреля стартовала финальная серия плей-офф Восточной конференции КХЛ между «Металлургом» и «Трактором». После первого периода счет в матче остается равным — 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Трактора» Виталий Кравцов. Он отличился в большинстве.

В самом конце периода положение выравнял защитник «Магнитки» Артем Земченок. Поледний раз игрок забивал в плей-офф пять лет назад, когда выступал еще за «Адмирал».

Напомним, что первые два матча серии проходят на домашней арене «Металлурга». Следующая игра также пройдет в Магнитогорске 5 апреля.