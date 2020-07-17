«Авангард» объявил о переходе Иржи Секача

Как и сообщал «СЭ», «Авангард» подписал контракт с нападающим Иржи Секачем, информирует официальный сайт омичей. Соглашение с 28-летним чехом рассчитано на один год. Он будет выступать под номером 92.

В прошлом сезоне Секач провел 45 матчей в составе ЦСКА и набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «+12».

— Мы хотели видеть в команде универсального двустороннего форварда, — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков. — Секач отлично работает в атаке, он может и бросить, и сыграть в пас, и продавить соперника на пятачке, и подправить шайбу в ворота. Умеет сыграть в защите, не боится силовой борьбы, великолепно катается и видит площадку. Иржи давно выступает в России, ему не нужно адаптироваться к хоккею КХЛ. Он всегда играл в командах, которые сражались за Кубок Гагарина, знает, что такое рубка плей-офф, и мы верим, что его опыт обязательно пригодится «Авангарду» в новом сезоне.