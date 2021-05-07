Семь лет без больших побед (не считая Олимпиаду). Для золота ЮЧМ России не хватило системы

Итоги юниорского чемпионата мира от Михаила Зислиса.

Обреченность, с которой наша команда пыталась спастись в третьем периоде финала и тупо упиралась в слаженную оборону канадцев, начисто убрали из решающей игры большую часть драматизма. Наворачивающиеся слезы и вселенское разочарование в глазах каждого представителя российской делегации после сирены были понятны. Развязка от этого не стала менее закономерной. Исход матча не тянул на масштабную трагедию, когда хочется от бессилия проклинать весь мир, жалуясь попутно на судьбу, арбитров и катастрофическое невезение. С емкой оценкой «все по делу» спорить не хочется. Также как и со словами главной звезды нашей команды Матвея Мичкова, заявившего, что «серебро — неудачный результат».

Закидывать камнями российских парней по горячим следам рука, тем не менее, у меня не поднимается. В золотом матче они долгое время бились на равных с едва ли не лучшей версией сборной Канады за последние годы.

Соперник из-за «короны» смог привести на чемпионат мира фактически всех сильнейших, чего раньше не удавалось из-за параллельного плей-офф в юниорских лигах. Конкретно к одному матчу этот фактор не стоит выводить на первый план. Куда хуже, что очень талантливое российское поколение проиграло не только по счету, но еще и психологически. Поражения от главного оппонента остаются в памяти и будут давить на подсознание каждый следующий раз, когда придется выходить на тех же самых канадцев на турнирах посолиднее статусом, чем юниорский чемпионат мира.

На протяжении всех матчей, начиная с «товарняка» против белорусов, не покидала мысль, что российская команда один в один напоминает своих предшественниц прежних лет. В наличии тот же козырь — яркое, индивидуально прокаченное нападение. На него вся надежда. И пусть кто-то попробует поспорить, что поколения Фролова, Ковальчука, Жердева, Семина, Овечкина, Малкина, Тарасенко, Кузнецова и Кучерова действовали совсем по-другому. Ни плана Б, ни тактического разнообразия, ни глобальной идеи, ни проявления характера на постоянной основе — ничего из этого желательного для больших побед арсенала в нужный момент у нынешней команды не оказалось.

Не подтащил вратарь Иванов, неожиданно и по делу забравший себе роль первого номера по ходу турнира, и все закончилось печально. Канадцы грамотно провели домашнюю работу и клали шайбы по верхним углам, используя нехватку роста у российского голкипера. По современным меркам его 183 сантиметра — очень скромно. Этот пример показателен и в том плане, что, несмотря на все достижения в программе подготовки, прогресса в индивидуальной работе, использования самых современных технических средств, юниорам не дали самого важного — системы, без которой даже самый большой талант на дистанции не вытащит. Желание биться друг за друга тоже важно, как и самоотдача. Но это далеко не всё.

У меня нет сомнений, что Мичков, Чибриков, Юров, Свечков и другие станут заметными фигурами на взрослом уровне. Но для больших побед им тоже нужно помогать здесь и сейчас. Дело не только в персонах Альберта Лещева и Евгения Ставровского, которых сложно причислить в России к категории «самых-самых» даже на юниорском уровне. Не они себя на высокие посты назначили.

За последние семь лет у нашего хоккея всего одна большая победа. Она была добыта в ситуации, когда любой исход кроме первого места стал бы позором. Размахивать тем самым олимпийским золотом сейчас нет смысла, если взрослые, молодежные и юниорские сборные никак не могут добраться до титула. Есть обоснованные сомнения, что черную серию удастся прервать на предстоящем через пару недель чемпионате мира в Риге. Если и после этого все останется, как по состоянию на текущий момент, то бег на месте без достижения больших целей имеет все шансы продолжиться и дальше.