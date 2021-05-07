Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев подвел итоги финального матча со сборной Канады (3:5).

— Сегодня сказал ребятам, что снимаю перед ними шляпу. Они проявили русский характер, сыграли за страну. Мне не стыдно за них. В каких-то моментах мы потеряли концентрацию и это повлияло на счет. Я доволен сегодня игрой Сергея Иванова — к нему нет вопросов.

По поводу Мичкова хочу сказать, что он — талантливый игрок, у него очень большое будущее. Он нелогичен, он неординарен — это человек-гол.

Нам было тяжело потому, что у нас не было турниров перед ЮЧМ из-за сложившейся в мире ситуации. Но мы отслеживали всех кандидатов. Все, кто был в команде, заслужили попадания на турнир. Мне очень приятно работать с этими ребятами. У нас была семья и полнейшая коммуникация. Сегодняшний финал это показал.

(Иван Богун)