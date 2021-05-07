«Ребята проявили русский характер. За них не стыдно». Что говорили россияне и канадцы после финала ЮЧМ

Слова игроков, тренеров и президента КХЛ после поражения россиян от Канады (3:5).

Альберт Лещев, главный тренер юниорской сборной России:

— Сегодня сказал ребятам, что снимаю перед ними шляпу. Они проявили русский характер, сыграли за страну. Мне не стыдно за них. В каких-то моментах мы потеряли концентрацию и это повлияло на счет. Я доволен сегодня игрой вратаря Сергея Иванова — к нему нет вопросов.

По поводу Мичкова хочу сказать, что он — это талантливый игрок, у него очень большое будущее. Он нелогичен, он неординарен — это человек-гол.

Нам было тяжело потому, что у нас не было турниров перед ЮЧМ из-за сложившейся в мире ситуации. Но мы отслеживали всех кандидатов. Все, кто был в команде, заслужили попадания на турнир. Мне очень приятно работать с этими ребятами. У нас была семья и полнейшая коммуникация. Сегодняшний финал это показал.

Матвей Мичков, лучший снайпер и бомбардир ЮЧМ:

— Мы ехали сюда только за золотом. Серебро для нас — не самый удачный результат. Будем забывать этот турнир и готовиться к следующим играм. У нас все впереди, будем работать и еще вернемся сюда за золотом.

Я не думаю о следующих встречах с Коннором Бедардом. Этот парень выиграл золото, а мы проиграли. Я поздравляю его с победой. Надеюсь, что мы скоро вернемся и отыграемся за этот турнир. Наши ребята бились — упрекнуть сегодня некого.

Никита Чибриков, капитан юниорской сборной России:

— Канадцы нашли свои моменты, реализовали их, сыграли на каких-то микроошибках, которые в таких матчах все и решают. Не знаю на счет усталости. Все выкладывались. Может быть какие-то физические факторы и сыграли свою роль.

Шэйн Райт, капитан юниорской сборной Канады:

— Мы не паниковали, придерживались своей игры. Знали, что сможем забить. В чем были лучше во втором периоде? Мы контролировали шайбу выше, больше лезли на пятак.

Дэйв Барр, главный тренер юниорской сборной Канады:

— До этого мы забивали первыми в каждом матче, ситуация для нас была непривычной. После первого периода пытались объяснить ребятам, за счет чего можно изменить игру. Наверное, они сначала не до конца поняли, против какой команды играют.

Коннор Бедард — потрясающий парень. Он даже не показывал вида, что нервничает. Я поражаюсь его способности создавать острые моменты. Он должен вырасти в великого игрока.

Алексей Морозов, президент КХЛ:

— Второй турнир подряд юниорская сборная России доходит до финала чемпионата мира, и оба раза в упорнейшей борьбе терпит обидное поражение. Долгие годы мы с трудом добирались до медалей этого турнира, но сейчас виден результат общей работы. Состав команды был полностью составлен из игроков, кто в этом сезоне выступал в России и играл заметную роль в успехах своего клуба. Этот турнир показал наш ближайший резерв, уверен, что многих из этих ребят мы увидим в следующем сезоне КХЛ.

Видна работа клубной вертикали, уже в возрасте 17-18 лет есть хоккеисты, кто провел достаточно времени, играя и тренируясь в клубах КХЛ или ВХЛ. Но при этом важно, что большинство игроков выступает в МХЛ и в этих медалях сборной есть заслуга лиги, которая становится сильнее и позволяет развивать молодые таланты.