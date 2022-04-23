Международный турнир OLIMPBET Кубок дружбы, прошедший в Москве, завершился победой сборной России , в финале обыгравшей команду Белоруссии — 37:27.

OLIMPBET Кубок дружбы

За 3-е место

Россия U20 — Goldhand United — 39:26 (19:10)

Финал

Россия — Белоруссия — 37:27 (21:13)

Двухдневный праздник гандбола в Москве завершился ровно так, как накануне предсказывал глава ФГР Сергей Шишкарев. Российская «молодежка» выиграла матч за третье место, а основа уверенно победила Белоруссию в финале. Тем не менее, довольны остались все участники соревнований.

— Мне больше всего нравится, что мы смогли провести этот турнир со зрителями на трибунах, — сказала Анна Вяхирева, вернувшаяся в сборную после паузы в восемь месяцев. — Собрали болельщиков, вызвали у них положительные эмоции. Плюс показали, на мой взгляд, качественный гандбол и сами получили удовольствие. Текущая ситуация неприятная, это факт. Но ничего не поделаешь, надо радовать своих зрителей, если есть возможность.

Анна Вяхирева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Праздник атаки

Накануне вратарь «молодежки» Вероника Чипула на вопрос о планах на утешительный финал сказала: «Надеюсь, односторонней игры не будет». При этом она имела в виду, что команда Михаила Измайлова готова оказать китаянкам более серьезную конкуренцию, чем основной сборной России. Но на деле вышло ровно наоборот — к перерыву хозяйки площадки вели «+9».

При этом не сказать, что GoldHand United не оказывали сопротивления. Большую часть времени игра была более-менее равной. Но периодически у китаянок заканчивались идеи в атаке, и они выдали два пятиминутных «сухих» отрезка. Они и стали причиной такого перевеса молодых россиянок. Плюс, даже несмотря на окрики Евгения Трефилова со скамейки, гости ближе к перерыву стали много ошибаться и пропускать быстрые отрывы один за другим.

— Меня попросили помочь китайской команде, к сожалению, немного не получилось, жаль, — сказал после матча Евгений Трефилов, выступивший в роли консультанта гостей из Поднебесной. — Пока сложно, взаимопонимание не налажено, а дальше посмотрим. Надо отдать должное, девушки работоспособные. Но за два с половиной дня и три тренировки что-то сделать очень тяжело.

Во втором тайме молодежка начала играть по счету, да и в целом матч стал более открытым, бросков и голов было хоть отбавляй. Китаянки вновь бодро начали, но потом устали и стали допускать много ошибок. В концовке российские гандболистки даже могли добраться до отметки в 40 голов, но не хватило удачи.

— Игра получилась хорошей, спасибо соперницам, — сказала Снежанна Вертушкова, забросившая пять мячей. — Мы настраивались на матч, знали, что китайская команда будет биться. Вышли и сыграли достойно, я считаю. Создали задел в первом тайме и не дали себя догнать. Тренеры давали установку играть быстрый центр, бежать в отрывы, и мы бежали, как могли. При этом после матча, несмотря на счет, нам указали на недоработки в защите, также были потери. Будем над этим работать.

Людмила Бодниева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тайм-аут Бодниевой

Как отметил накануне глава ФГР Сергей Шишкарев, в последние годы сборная России не встречалась с Белоруссией, поэтому было сложно предположить, чего именно ждать от финала. Но при всем уважени, женский гандбол в соседней стране не так развит, как мужской. Поэтому команда Людмилы Бодниевой была явным фаворитом решающего матча.

Этот статус россиянки начали подтверждать прямо со старта, создав перевес «+5» уже к пятой минуте встречи, и к перерыву отгрузили соперницам больше 20 голов. И это при том, что здорово играла белорусский вратарь Юлия Кунцевич. Если накануне главным бомбардиром нашей команды была Елена Михайличенко, то на этот раз выделялась Карина Сабирова, за первый тайм семь раз поразившая ворота.

Надо отдать должное и белорусским гандболисткам. После обескураживающего начала и отставания в девять мячей в середине первого тайма, они не бросили играть. А в начале второй половины дождались своего часа и заставили россиянок пережить несколько очень неприятных минут. Когда соперницы забросили четвертый мяч за короткий отрезок времени, Бодниева взяла тайм-аут и поговорила с командой на слегка повышенных тонах.

— Очень странно было видеть на площадке определенные вещи, которые только что были проговорены в раздевалке, — рассказала Бодниева после игры. — Мы выдвинули конкретные требования, что поправить во втором тайме, а все начинается с тех же ошибок. Естественно, я была сердита. А громкость голоса — это я просто перекрикивала шум трибун (смеется). После этого мы стали дисциплинированней играть в нападении, но защитой я все равно осталась недовольна.

После зажигательной паузы хозяйки восстановили статус-кво — подтащила вратарь Мария Дувакина, помогли голами Кристина Кожокарь и Алена Амельченко. И дальше игра уже шла под диктовку россиянок. Наградой им стал новый трофей. А Сабирова получила приз лучшему игроку турнира.