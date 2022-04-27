«Выпускной экзамен мы сдали». Интервью тренера российской молодежки

Прошедший в Москве OLIMPBET Кубок дружбы стал последним турниром для нынешнего созыва молодежной сборной России.

Одним из самых заметных событий товарищеского турнира, прошедшего в минувшие выходные в столице, стал матч основной и молодежной сборных России. Более опытная команда подтвердила свой класс, но и юные гандболистки не ударили в грязь лицом.

Главный тренер молодежки Михаил Измайлов в разговоре с «СЭ» подвел итоги турнира, который может стать для его команды последним, рассказал о перспективах подопечных и совмещении постов в двух сборных.

Шанс проявить себя

— Молодежка в последний раз сыграла в нынешнем составе — глава ФГР Сергей Шишкарев назвал турнир в Москве выпускным экзаменом для вашей команды. Экзамен сдан?

— Считаю, что да. Девочки подошли к нему готовыми, очень доволен тем, что они все приехали на сбор в хорошей форме. Отработали на полную катушку, претензий по самоотдаче ни к кому нет. Были небольшие огрехи, но это рабочие моменты.

— Вы провели два матча с соперницами, которые заметно старше. Как проявила себя команда и что дают такие игры в этом возрасте?

— Главное, что мы не стушевались. Если в игре с основной сборной России в полуфинале можно сказать, что моментами авторитет давил, то с китаянками девушки раскрепостились и показали свою игру. Поначалу еще были качели, но потом мы поймали свой ритм и довели дело до победы. Такие игры всегда в плюс, они дают определенный опыт и уверенность в себе. Хотя у нас и так больше половины команды уже выходят в матчах OLIMPBET Суперлиги и регулярно встречаются с теми же игроками сборной.

— Турниру предшествовал сбор, как он прошел?

— Краткосрочный сбор планировался давно. Изначально, еще до всех последних событий, мы должны были поехать на турнир в Румынию. Когда стало понятно, что его не будет, мы решили поехать на сбор в подмосковный город Протвино, потому что там всегда можно найти спарринг-партнеров. Тех же парней из юношеской сборной Московской области. Мы, кстати, в итоге сыграли с ними уже после OLIMPBET Кубка дружбы в формате «четыре тайма по 20 минут». А когда узнали, что можно выступить на соревнованиях в Москве, очень обрадовались, потому что такой шанс показать себя выпадает нечасто.

— Какие впечатления остались от организации OLIMPBET Кубка дружбы?

— Организация хорошая, все на уровне. Жаль, что на турнире играли не в круг, мы хотели проверить себя и против сборной Белоруссии. Это был бы идеальный вариант. Но понятно, что у организаторов свои резоны. А единственной трудностью для нас стали переезды — расстояние от Протвина до арены больше 120 километров, это два с лишним часа дороги.

На чемпионате мира претендовали бы на высокие места

— Ваш путь с этой командой почти закончен, какие итоги можете подвести?

— Долгое время у нас все шло по нарастающей. Мы начинали с 11-го места на открытом первенстве Европы U-16, потом по непонятным причинам не были включены в число участников Европейского юношеского олимпийского фестиваля, хотя должны были там сыграть. А уже в 2019 году на Евро U-17 стали пятыми, из семи матчей проиграв только один и еще один завершив ничьей. К Евро U-19 в 2021-м девчонки окрепли, притерлись друг к другу, многие начали играть в чемпионате России. И мы выступили уверенно, дошли до финала и завоевали серебро. Жаль, что так и не довелось сыграть на первенствах мира: в 2020-м турнир отменили из-за ковида, а сейчас нас не допустили.

— Шишкарев выразил уверенность, что на первенстве мира вы боролись бы за награды. Согласны с ним?

— Точно претендовали бы на высокие места. Думаю, должны были играть минимум в финале. Ведь чемпионат Европы традиционно считается сильнее мирового. И глядя на команду, я вижу, как девушки выросли, — медали мы бы точно привезли.

— Год назад после Евро вы сказали, что из вашей команды пока никто не готов прямо сейчас перейти в основу. Как изменилась ситуация за год? Та же Ксения Закордонская уже дебютировала в главной сборной.

— Не хотел бы озвучивать конкретные фамилии. Отмечу всю команду — мне кажется, что теперь можно любого игрока привлечь в основу без риска, что он затеряется. Год назад они действительно были еще маленькие, но теперь у них есть опыт выступления в элитном дивизионе чемпионата России. И можно кого-то точечно вызывать по позициям.

— Людмила Бодниева тоже говорила, что хотела дать шанс пяти-шести игрокам молодежки уже на этом сборе, но потом решила не дергать вашу команду перед турниром.

— Те самые пять-шесть человек обязательно получат приглашение уже в следующий тренировочный лагерь.

— Президенту ФГР очень не нравится, когда говорят, что у нас нет резерва. И как раз OLIMPBET Кубок дружбы доказал обратное...

— Как вы видели, мы задействовали почти всех игроков, и никто в грязь лицом не ударил. Да, ошибки были, но в целом все гандболистки хорошо готовы. Так что резерв у нас точно есть.

К совмещению давно привык

— Как вам удается совмещать работу тренером вратарей в основной сборной и главным тренером в молодежке?

— На этот раз основа собралась на четыре дня раньше, и я был с ними с самого начала. Пропустил только первый день тренировок молодежной команды, но расписал все тренировки своему помощнику, все прошло по плану. А в целом я давно так работаю, совмещал посты и в мужских сборных. Уже втянулся, сложностей никаких нет.

— Вам интереснее сотрудничать с молодыми и перспективными или уже состоявшимися игроками?

— В основной команде я отвечаю только за подготовку вратарей, а в молодежной у меня более широкие полномочия — не три-четыре человека, а 24. Поэтому скажу, что интересно везде, но ответственности больше именно на должности главного тренера.

— На последнем сборе основной команды было два новых голкипера — Анастасия Рябцева и Мария Дувакина. А Бодниева упомянула, что планируется просмотреть еще несколько кандидатур. Как относитесь к созданию такого широкого списка?

— Пока есть возможность, почему бы и не попробовать? Посмотреть, как девушки будут себя проявлять, достойных вариантов у нас хватает. Те же Рябцева и Дувакина прошли через все молодежные сборные, я с ними много работал. Из нашей молодежки тоже можно кого-то подключать, плюс есть и другие имена. В сборной, как мне кажется, не хватает именно высокого вратаря — будем искать, смотреть, пробовать. Надо иметь разноплановых голкиперов, это позволяет удивлять соперника.

— В мужской сборной есть железный первый номер — Виктор Киреев. Какова ситуация в женской?

— У нас нет таких вратарей, которые бы действовали очень стабильно и ярко, — у всех бывают спады. Поэтому сложно назвать лучшего российского голкипера на данный момент. Не списываем, конечно, ветеранов — тех же Анну Седойкину, Вику Калинину. Но в то же время молодежь быстро прогрессирует. И все, кто сейчас приглашается в сборную, могут претендовать на звание сильнейшей. Если не пойдет у одной, другая может подхватить выпавшее знамя. Чтобы не было так, что не готовы все.

— Кстати, какая концепция вам ближе — когда в команде есть основной вратарь и резервисты или когда два игрока делят игровое время?

— Мне больше нравится, когда вратари проводят на площадке одинаковые отрезки. Тогда они взаимозаменяемы. Конечно, если у одного в игре прям поперло, он поймал кураж, можно и оставить его до конца. Но вообще я за то, чтобы практика была у всех.

— Теперь, когда молодежка выходит из этого возраста, каковы ваши творческие планы?

— Я остаюсь работать в основной сборной с вратарями. Ближайший набор новой юношеской сборной — это игроки 2008 года рождения, не раньше чем через два года, а у более старших команд тренеры уже назначены.