EHF перенесла матчи отбора на женский Евро с участием сборной Израиля

Европейская федерация гандбола (EHF) отложила на неопределенный срок матчи отборочного турнира к чемпионату Европы 2026 года среди женщин между сборными Израиля и Греции. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Встречи должны были состояться 4 марта в Израиле и 8 марта в Греции.

«Учитывая крайне неопределенную ситуацию на ближайшие дни и в интересах обеспечения безопасности всех сторон, EHF приняла решение отменить два матча между сборными Израиля и Греции в рамках отборочного турнира к чемпионата Европы по гандболу 2026 года и перенести их на более поздний срок. Любое альтернативное решение о переносе этих двух матчей на более поздний срок будет рассматриваться в отдельном порядке», — говорится в заявлении.

Сборные Греции и Израиля выступают в одной группе с командами Испании и Австрии. После двух матчей греческие и израильские гандболистки не набрали очков, в активе сборных Испании и Австрии по 4 очка.

Чемпионат Европы пройдет с 3 по 20 декабря в Чехии. Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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