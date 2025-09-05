Нагельсманн обвинил игроков сборной Германии в недостатке желания после поражения от Словакии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн считает, что причиной поражения команды от Словакии в матче квалификации чемпионата мира-2026 стало недостаточное желание его футболистов победить.

Игра прошла в четверг, 4 сентября, в Братиславе и завершилась со счетом 2:0 в пользу словацкой команды.

«Не считая 2-3 травмированных, это лучшие игроки, которые есть у Германии. Возможно, в следующий раз придется вызвать менее качественных футболистов, но которые будут выкладываться на поле полностью. Я доверяю своим игрокам, но недостаточно просто превосходить соперника в качестве, если ты не показываешь стремление и желание», — приводит Bayern&Germany слова тренера.

После 1-го тура отбора ЧМ-2026 сборная Германии с 0 баллов идет на последнем месте в таблице группы А. 7 сентября немецкая команда сыграет против Северной Ирландии.