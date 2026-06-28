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Сегодня, 03:37

Тухель: «Англия были единственной командой, которая создала такое количество моментов против Панамы»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу над Панамой (2:0) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Мы сделали то, что должны были. Все прошло так, как мы и ожидали против сложного соперника. Мы были единственной командой, которая создала такое количество моментов против Панамы. Каждый сделал то, что должен был, и Джуд был большой частью этого.

У нас есть над чем работать, и при том агрессивном подходе, который мы исповедуем, нужно учитывать очень много деталей. Но сейчас турнир начинается заново — с плей-офф. Мы соберем все наши силы и энергию и будем отталкиваться от того, что у нас уже есть. Мы прибавим. Чем крупнее матчи, тем лучше мы будем играть», — цитирует Тухеля ITV.

Сборная Англии (семь очков после трех матчей) заняла первое место в группе L ЧМ-2026.

Голы Харри Кейна и&nbsp;Джуда Беллингема принесли Англии победу над Панамой.Беллингем и Кейн вновь тащат Англию. Победа над Панамой обеспечила англичанам первое место в группе

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