Иордания — Аргентина: Месси начнет матч на скамейке запасных
Сборные Иордании и Аргентины объявили стартовые составы на матч третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Игра в группе J пройдет в американском Арлингтоне. Она начнется в 05.00 по московскому времени.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси включен в состав запасных.
Иордания: Абулайла, Аль-Араб, Хаддад, Насиб, Абу Дахаб, Абу Таха, Аль-Равабдех, Аль-Рашдан, Ольван, Аль-Фахури, Азайзе.
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Тальяфико, Отаменди, Сенеси, Паредес, Ло Сельсо, Паласиос, Пас, Симеоне, Хулиан Альварес, Лаутаро Мартинес.
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