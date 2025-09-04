Нидерланды на 80-й минуте матча упустили победу над Польшей

Сборная Нидерландов сыграла вничью с Польшей в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:1. Игра прошла на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме.

Первый гол в матче забил защитник голландской команды Дензел Дюмфрис, который отличился на 28-й минуте с передачи Мемфиса Депая. На 80-й минуте Мэтти Кэш сравнял счет.

Нидерланды набрали 7 очков за три игры и вышли в лидеры группы G. Польша с 7 очками после 4 матчей занимает второе место в турнирной таблице.

7 сентября голландцы сыграют против Литвы, а поляки встретятся с Финляндией.