Сучич стал вторым самым молодым автором гола за Хорватию в истории чемпионатов мира

Полузащитник сборной Хорватии Петар Сучич забил гол в ворота Ганы в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Как сообщает Международная федерация футбола, Сучич в возрасте 22 лет и 245 дней стал вторым самым молодым автором гола за Хорватию в истории чемпионатов мира, уступив лишь Йошко Гвардиолу (20 лет, 328 дней в матче против Марокко в 2022 году).

Игра с Ганой завершилась со счетом 2:1 в пользу Хорватии.

Сучич забил первый гол в матчах чемпионатов мира. Всего за сборную, за которую он дебютировал в сентябре 2024 года, у него два гола и две результативные передачи в 20 играх.