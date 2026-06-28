Алжир — Австрия: стартовые составы на матч чемпионата мира-2026

Сборные Алжира и Австрии опубликовали стартовые составы на матч третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Игра группы J пройдет в американском Канзас-Сити. Она начнется в 05.00 по московскому времени.

Алжир: Бенбу, Хаджам, Бенсебаини, Манди, Бельгали, Маза, Бенталеб, Ауар, Шаиби, Гуири, Махрез.

Австрия: Александр Шлагер, Мвене, Алаба, Линхарт, Пош, Ксавер Шлагер, Зайвальд, Забитцер, Лаймер, Шмид, Арнаутович.