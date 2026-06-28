На кого попадут в плей-офф ЧМ-2026 Англия и Хорватия? Финальные расклады в группе L

Англия выиграла группу L на ЧМ-2026, Хорватия заняла второе место, Гана — третье. Панама завершила чемпионат мира без очков.

Результаты 3-го тура: Панама — Англия — 0:2, Хорватия — Гана — 2:1.

Итоговая таблица группы L

И В Н П М О 1. Англия 3 2 1 0 6-2 7 2. Хорватия 3 2 0 1 5-5 6 3. Гана 3 1 1 1 2-2 4 4. Панама 3 0 0 3 0-4 0

По регламенту чемпионата мира с новым форматом в 1/16 финала проходят 32 команды: первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места. Англия, Хорватия и Гана прошли в плей-офф.

Для определения лучших команд среди третьих мест критерии таковы:

— общее число очков;

— общая разница голов;

— общее число забитых голов;

— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;

— более высокий рейтинг ФИФА.

Рейтинг команд с третьих мест групп

№ Гр Команда И В Н П МЗ МП РМ О 1 F Швеция 3 1 1 1 7 7 0 4 2 L Гана 3 1 1 1 2 2 0 4 3 E Эквадор 3 1 1 1 2 2 0 4 4 B Босния и Герцеговина 3 1 1 1 5 6 -1 4 5 D Парагвай 3 1 1 1 2 4 -2 4 6 I Сенегал 3 1 0 2 8 6 +2 3 7 G Иран 3 0 3 0 3 3 0 3 8 A Южная Корея 3 1 0 2 2 3 -1 3 9 J Алжир 2 1 0 1 2 4 -2 3 10 C Шотландия 3 1 0 2 1 4 -3 3 11 H Уругвай 3 0 2 1 3 4 -1 2 12 K ДР Конго 2 0 1 1 1 2 -1 1

Группы J и K еще могут изменить нижнюю часть таблицы третьих мест. Алжир сыграет с Австрией, ДР Конго — с Узбекистаном. Из-за этого часть пар 1/16 финала пока остается предварительной.

На кого могут выйти команды группы L

Победитель группы L, Англия, прямо сейчас попадает на Сенегал — третье место группы I. Эта пара еще может поменяться из-за итогов групп J и K и распределения третьих мест.

Второе место группы L, Хорватия, сейчас выходит на второе место группы K. На данный момент это Португалия, но ей еще предстоит сыграть с Колумбией.

Третье место группы L, Гана, при текущей комбинации лучших третьих мест попадает на сборную с первой позиции в группе K. Сейчас это Колумбия, которая встретится с Португалией.

Пары 1/16 финала прямо сейчас

Первая четверть сетки

Германия (1E) — Парагвай (3D)

Франция (1I) — Швеция (3F)

ЮАР (2A) — Канада (2B)

Нидерланды (1F) — Марокко (2C)

Вторая четверть сетки

Португалия (2K) — Хорватия (2L)

Испания (1H) — Австрия (2J)

США (1D) — Босния и Герцеговина (3B)

Бельгия (1G) — Южная Корея (3A)

Третья четверть сетки

Бразилия (1C) — Япония (2F)

Кот-д'Ивуар (2E) — Норвегия (2I)

Мексика (1A) — Эквадор (3E)

Англия (1L) — Сенегал (3I)

Четвертая четверть сетки

Аргентина (1J) — Кабо-Верде (2H)

Австралия (2D) — Египет (2G)

Швейцария (1B) — Иран (3G)

Колумбия (1K) — Гана (3L)

Выделены подтвержденные пары соперников по 1/16 финала или гарантировавшие конкретную позицию в сетке команды.