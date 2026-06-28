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Сегодня, 02:30

На кого попадут в плей-офф ЧМ-2026 Англия и Хорватия? Финальные расклады в группе L

Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
Фото Reuters

Англия выиграла группу L на ЧМ-2026, Хорватия заняла второе место, Гана — третье. Панама завершила чемпионат мира без очков.

Результаты 3-го тура: Панама — Англия — 0:2, Хорватия — Гана — 2:1.

Итоговая таблица группы L

И

В

Н

П

М

О

1. Англия

3

2

1

0

6-2

7

2. Хорватия

3

2

0

1

5-5

6

3. Гана

3

1

1

1

2-2

4

4. Панама

3

0

0

3

0-4

0

По регламенту чемпионата мира с новым форматом в 1/16 финала проходят 32 команды: первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места. Англия, Хорватия и Гана прошли в плей-офф.

Для определения лучших команд среди третьих мест критерии таковы:

— общее число очков;
— общая разница голов;
— общее число забитых голов;
— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;
— более высокий рейтинг ФИФА.

Рейтинг команд с третьих мест групп

Гр

Команда

И

В

Н

П

МЗ

МП

РМ

О

1

F

Швеция

3

1

1

1

7

7

0

4

2

L

Гана

3

1

1

1

2

2

0

4

3

E

Эквадор

3

1

1

1

2

2

0

4

4

B

Босния и Герцеговина

3

1

1

1

5

6

-1

4

5

D

Парагвай

3

1

1

1

2

4

-2

4

6

I

Сенегал

3

1

0

2

8

6

+2

3

7

G

Иран

3

0

3

0

3

3

0

3

8

A

Южная Корея

3

1

0

2

2

3

-1

3

9

J

Алжир

2

1

0

1

2

4

-2

3

10

C

Шотландия

3

1

0

2

1

4

-3

3

11

H

Уругвай

3

0

2

1

3

4

-1

2

12

K

ДР Конго

2

0

1

1

1

2

-1

1

Группы J и K еще могут изменить нижнюю часть таблицы третьих мест. Алжир сыграет с Австрией, ДР Конго — с Узбекистаном. Из-за этого часть пар 1/16 финала пока остается предварительной.

На кого могут выйти команды группы L

Победитель группы L, Англия, прямо сейчас попадает на Сенегал — третье место группы I. Эта пара еще может поменяться из-за итогов групп J и K и распределения третьих мест.

Второе место группы L, Хорватия, сейчас выходит на второе место группы K. На данный момент это Португалия, но ей еще предстоит сыграть с Колумбией.

Третье место группы L, Гана, при текущей комбинации лучших третьих мест попадает на сборную с первой позиции в группе K. Сейчас это Колумбия, которая встретится с Португалией.

Пары 1/16 финала прямо сейчас

Первая четверть сетки

Германия (1E) — Парагвай (3D)

Франция (1I) — Швеция (3F)

ЮАР (2A) — Канада (2B)

Нидерланды (1F) — Марокко (2C)

Вторая четверть сетки

Португалия (2K) — Хорватия (2L)

Испания (1H) — Австрия (2J)

США (1D) — Босния и Герцеговина (3B)

Бельгия (1G) — Южная Корея (3A)

Третья четверть сетки

Бразилия (1C) — Япония (2F)

Кот-д'Ивуар (2E) — Норвегия (2I)

Мексика (1A) — Эквадор (3E)

Англия (1L) — Сенегал (3I)

Четвертая четверть сетки

Аргентина (1J) — Кабо-Верде (2H)

Австралия (2D) — Египет (2G)

Швейцария (1B) — Иран (3G)

Колумбия (1K) — Гана (3L)

Выделены подтвержденные пары соперников по 1/16 финала или гарантировавшие конкретную позицию в сетке команды.

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