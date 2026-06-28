На кого попадут в плей-офф ЧМ-2026 Англия и Хорватия? Финальные расклады в группе L
Англия выиграла группу L на ЧМ-2026, Хорватия заняла второе место, Гана — третье. Панама завершила чемпионат мира без очков.
Результаты 3-го тура: Панама — Англия — 0:2, Хорватия — Гана — 2:1.
Итоговая таблица группы L
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Англия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
6-2
|
7
|
2. Хорватия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5-5
|
6
|
3. Гана
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2-2
|
4
|
4. Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
0-4
|
0
По регламенту чемпионата мира с новым форматом в 1/16 финала проходят 32 команды: первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места. Англия, Хорватия и Гана прошли в плей-офф.
Для определения лучших команд среди третьих мест критерии таковы:
— общее число очков;
— общая разница голов;
— общее число забитых голов;
— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;
— более высокий рейтинг ФИФА.
Рейтинг команд с третьих мест групп
|
№
|
Гр
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ
|
МП
|
РМ
|
О
|
1
|
F
|
Швеция
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7
|
7
|
0
|
4
|
2
|
L
|
Гана
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
0
|
4
|
3
|
E
|
Эквадор
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
0
|
4
|
4
|
B
|
Босния и Герцеговина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5
|
6
|
-1
|
4
|
5
|
D
|
Парагвай
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2
|
4
|
-2
|
4
|
6
|
I
|
Сенегал
|
3
|
1
|
0
|
2
|
8
|
6
|
+2
|
3
|
7
|
G
|
Иран
|
3
|
0
|
3
|
0
|
3
|
3
|
0
|
3
|
8
|
A
|
Южная Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2
|
3
|
-1
|
3
|
9
|
J
|
Алжир
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2
|
4
|
-2
|
3
|
10
|
C
|
Шотландия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
1
|
4
|
-3
|
3
|
11
|
H
|
Уругвай
|
3
|
0
|
2
|
1
|
3
|
4
|
-1
|
2
|
12
|
K
|
ДР Конго
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
-1
|
1
Группы J и K еще могут изменить нижнюю часть таблицы третьих мест. Алжир сыграет с Австрией, ДР Конго — с Узбекистаном. Из-за этого часть пар 1/16 финала пока остается предварительной.
На кого могут выйти команды группы L
Победитель группы L, Англия, прямо сейчас попадает на Сенегал — третье место группы I. Эта пара еще может поменяться из-за итогов групп J и K и распределения третьих мест.
Второе место группы L, Хорватия, сейчас выходит на второе место группы K. На данный момент это Португалия, но ей еще предстоит сыграть с Колумбией.
Третье место группы L, Гана, при текущей комбинации лучших третьих мест попадает на сборную с первой позиции в группе K. Сейчас это Колумбия, которая встретится с Португалией.
Пары 1/16 финала прямо сейчас
Первая четверть сетки
Германия (1E) — Парагвай (3D)
Франция (1I) — Швеция (3F)
ЮАР (2A) — Канада (2B)
Нидерланды (1F) — Марокко (2C)
Вторая четверть сетки
Португалия (2K) — Хорватия (2L)
Испания (1H) — Австрия (2J)
США (1D) — Босния и Герцеговина (3B)
Бельгия (1G) — Южная Корея (3A)
Третья четверть сетки
Бразилия (1C) — Япония (2F)
Кот-д'Ивуар (2E) — Норвегия (2I)
Мексика (1A) — Эквадор (3E)
Англия (1L) — Сенегал (3I)
Четвертая четверть сетки
Аргентина (1J) — Кабо-Верде (2H)
Австралия (2D) — Египет (2G)
Швейцария (1B) — Иран (3G)
Колумбия (1K) — Гана (3L)
Выделены подтвержденные пары соперников по 1/16 финала или гарантировавшие конкретную позицию в сетке команды.