Сборные Греции и Белоруссии сыграют в групповом этапе отборочного турнира на чемпионат мира 2026 в пятницу, 5 сентября. Матч пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Греция — Белоруссия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.

05 сентября 2025, 21:45. Георгиос Караискакис (Пирей)

Ответная игра состоится 18 ноября в Белоруссии.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 Европы пройдет с 21 марта 2025 по 31 марта 2026 года. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.