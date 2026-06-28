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Сегодня, 03:01

Кларк покинул пост главного тренера сборной Шотландии после вылета с ЧМ-2026

Павел Лопатко
Фото Reuters

Стив Кларк подал в отставку с поста главного тренера сборной Шотландии после того, как стало известно о вылете команды с чемпионата мира-2026.

62-летний шотландец, занимавший этот пост с 2019 года, подписал четырехлетнее продление контракта незадолго до турнира.

«Мы благодарим Стива за его рекордный вклад и знаем, что когда разочарование от вылета с чемпионата мира утихнет, болельщики Шотландии будут благодарны за воспоминания о том, как они с гордостью выступали на крупных турнирах», — цитирует The Guardian исполнительного директора Шотландской футбольной ассоциации Иана Максвелла.

Шотландия (три очка после трех матчей) лишилась математических шансов на выход в плей-офф на основании обновленного рейтинга команд, занявших третьи места в группах на ЧМ-2026. В своей группе С она стала третьей с разницей забитых и пропущенных мячей «-3» (1:4).

Кларк также выводил Шотландию на чемпионаты Европы в 2021 и 2024 годах, оба раза команда выбыла после групповой стадии. До его прихода последним появлением Шотландии на крупном турнире был чемпионат мира 1998 года.

«Самая эмоциональная часть этого прощания — мои игроки, без которых у нас не было бы ни одного из тех воспоминаний, которые мы накопили с 2019 года до сих пор. Они заслуживают всей похвалы и восхищения, и для меня было настоящей честью быть их тренером. Спасибо, что приняли меня, и удачи моему преемнику», — написал в открытом письме тренер.

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