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Сегодня, 21:30

Тренер сборной Парагвая Альфаро перед матчем с Францией на ЧМ-2026: «Хотим и дальше создавать историю»

Сергей Филин

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро поделился эмоциями перед матчем со сборной Франции в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Встреча пройдет в ночь с 4 на 5 июля на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Стартовый свисток прозвучит в 00.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
05 июля, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Парагвай
Франция

«Наши футболисты играют на своем первом чемпионате мира. Нам пришлось учиться быстро, играть в таком матче, как завтра — с одной из лучших команд мира, — это привилегия. Тот факт, что мы смогли пройти так далеко в турнире — уже победа. Теперь мы свободны от давления. Хотим и дальше создавать историю», — цитирует Альфаро официальный сайт ФИФА.

Отслеживать ключевые события игры Парагвай — Франция можно в матч-центре нашего сайта.

Парагвай в 1/16 финала обыграл Германию: основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти южноамериканская команда победила — 4:3. Франция в предыдущем раунде уверенно прошла Швецию — 3:0. Дубль оформил Килиан Мбаппе, еще один мяч забил Брэдли Барколя.

Победитель матча Парагвай — Франция в 1/4 финала сыграет с победителем пары Канада — Марокко.

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