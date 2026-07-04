Эрве Ренар покинул пост главного тренера сборной Туниса после вылета команды с ЧМ-2026

Французский специалист Эрве Ренар сообщил о своем уходе с поста главного тренера сборной Туниса после вылета команды с чемпионата мира 2026 года.

57-летний специалист стал главным тренером сборной Туниса 16 июня, после поражения команды в первом туре группового этапа ЧМ от Швеции со счетом 1:5.

«Перед уходом я хочу выразить свою самую искреннюю благодарность федерации за предоставленную мне возможность участвовать в ЧМ-2026. Для меня было честью носить цвета Туниса и пережить этот незабываемый опыт. Желаю тунисской команде всего наилучшего в будущем», — написал Ренар в соцсетях.

Тунис в трех матчах чемпионата мира не набрал ни одного очка и занял четвертое место в группе F. Африканская сборная покинула турнир после группового этапа.