Возинья о похвале от Месси после матча ЧМ-2026: «Я буду помнить такие моменты всю оставшуюся жизнь»

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья рассказал подробности разговора с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси после матча 1/16 финала чемпионата мира.

4 июля аргентинцы обыграли кабовердианцев в дополнительное время со счетом 3:2. 40-летний Возинья отразил 8 ударов по воротам, 5 из них нанес 39-летний Месси.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

04 июля, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)

«После матча он обнял меня и сказал: «Молодец. Ты невероятный вратарь. Твои близкие, должно быть, очень тобой гордятся». Я поблагодарил его и ответил: «Спасибо, Лео. Ты лучший». Затем я попросил у него футболку с того матча. Он улыбнулся и сказал: «Конечно. Я отдам ее тебе в туннеле». Я буду помнить такие моменты всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Возиньи журналист Бруно Понт.

Аргентина в 1/8 финала ЧМ-2026 сыграет с Египтом. Матч пройдет 7 июля в Атланте (США) в 19.00 по московскому времени.