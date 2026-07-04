Дзюба сравнил Роналду с Овечкиным: «Таких больше не будет»

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба во время общения с журналистами на Дне московского спорта сравнил форварда сборной Португалии Криштиану Роналду с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Последние две ночи не высыпался. Смотрел футбол. Очень переживал за Кабо-Верде. Дальше болею за Португалию. Я за Криша. Аршавин считает, что Криштиану вредит команде? Тьерри Анри и Ибрагимович тоже наговаривают. Андрей Сергеевич в 31-32 закончил вообще. А Роналду забивает мячи и тащит команду. Он и через 10 лет будет забивать, его задача не много бегать. Роналду как Саша Овечкин. Таких больше не будет. Мы должны наслаждаться. Те, кто говорит, что Криштиану — пассажир, никогда не станут таким как он. Он за сезон забил больше, чем многие рассказчики за всю карьеру», — приводит слова Дзюбы «СЭ».

3 июля Португалия обыграла Хорватию (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 и на следующем этапе турнира встретится с Испанией.

4 июля сборная Кабо-Верде уступила сборной Аргентины (2:3) в 1/16 финала ЧМ и вылетела из турнира.