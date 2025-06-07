Хорватия — Чехия: время начала и где смотреть трансляцию матча отбора ЧМ-2026
Хорватия и Чехия сыграет в отборочном турнире чемпионата мира 2026 9 июня
Сборные Хорватии и Чехии встретятся в 4-м туре отборочного турнира чемпионата мира 2026 в понедельник, 9 июня. Матч пройдет на стадионе «Опус-Арена» в Осиеке (Хорватия) и начнется в 21.45 по московскому времени.
За ключевыми событиями встречи Хорватия — Чехия можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе Okko по платной подписке.
В группе L хорватская команда набрала три очка и занимает третье место в группе, чехи с девятью баллами идут на первой строчке.
Ответный матч состоится 9 октября.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.
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