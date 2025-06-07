Хорватия и Чехия сыграет в отборочном турнире чемпионата мира 2026 9 июня

Сборные Хорватии и Чехии встретятся в 4-м туре отборочного турнира чемпионата мира 2026 в понедельник, 9 июня. Матч пройдет на стадионе «Опус-Арена» в Осиеке (Хорватия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи Хорватия — Чехия можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе Okko по платной подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.

09 июня 2025, 21:45. Opus Arena (Осиек)

В группе L хорватская команда набрала три очка и занимает третье место в группе, чехи с девятью баллами идут на первой строчке.

Ответный матч состоится 9 октября.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

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