Абидаль — о ЧМ в России и Катаре: «В обеих странах организация была на высшем уровне»

Бывший защитник и спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль оценил чемпионаты мира в Катаре и России.

«Я не могу сравнивать, в России я был только на финале, потому что было много игроков из «Барселоны». Ну и Франция играла и стала победителем.

Чемпионат мира — это огромное соревнование, поэтому очень важна организация. И из того, что я видел и слышал, в обеих странах организация была на высшем уровне. Что в России, что в Катаре — все безопасно и для игроков, и для фанатов. Главная разница этих мундиалей в том, что они проводились в разное время. В России чемпионат был июне-июле, в Катаре в ноябре-декабре. Разные сезоны, по-разному нужно было адаптироваться, однако организация последних обоих турниров была на высочайшем уровне», — цитирует Абидаля Sport24.

Победителем чемпионата мира в России стала сборная Франции, которая в финале турнира обыграла Хорватию (4:2). На мировом первенстве в Катаре победу одержала национальная команда Аргентины, обыгравшая в решающем матче французскую сборную (3:3, пенальти - 4:2).