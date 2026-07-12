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Сегодня, 03:02

Два игрока сборной Англии впервые забили как минимум по пять голов на одном чемпионате мира

Павел Лопатко

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем забил два гола в ворота сборной Норвегии в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 (2:1 доп. время).

Теперь у Беллингема шесть голов на ЧМ-2026. Столько же у нападающего Харри Кейна.

Как сообщает Международная федерация футбола, это первый случай в истории, когда два игрока сборной Англии забили как минимум по пять голов на одном чемпионате мира.

Англия в полуфинале ЧМ-2026 сыграет с победителем пары Аргентина — Швейцария.

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Джуд Беллингем
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